日本バスケットボール協会は２日、男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）との契約が終了したと発表した。「代表強化に関しての方向性の相違によるもの」としている。３日に記者会見を開き、経緯や今後の強化体制について説明する。ホーバス氏は女子日本代表監督として２０２１年東京五輪で銀メダル獲得に導いた。同年から男子監督に就任し、２４年パリ五輪の出場権を獲得。日本が開催国枠でなく自力で五輪に出場するのは、