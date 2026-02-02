愛知県豊田市のアパートで、交際相手の女性を殺害したとして逮捕された男。事件2日前には、酒に酔って「出てこい、この野郎」と怒鳴る姿も目撃されていました。2人の間に何があったのでしょうか。 ■事件前からたびたび目撃されていた“金髪の男” 警察車両の中で下を向く男。事件現場で度々目撃されていた男と同じ、『金髪』でした。明け方の火事をきっかけに遺体が見つかった事件は、1月31日の朝に動きました