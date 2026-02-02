ジャストシステムは、有料サービス「ATOK Passport」で提供する日本語入力システム「ATOK」の最新アップデートを公開し、Windows版がArm版Windows 11にネイティブ対応したと紹介している。 今回の対応で、Snapdragon Xシリーズなどを搭載したArm版Windows 11において、Armネイティブアプリ上での日本語入力が可能となった。また、プロセッサの性能を最大限に引き出した入力環境が提供されるほか、従来