「全盛期の中田英寿に匹敵する現日本代表はいるのか」そんなテーマについて、元日本代表の岩本輝雄氏が語った動画（公式YouTubeチャンネル『サッカーダイジェストTV』）が大きな話題となっている。ベルマーレ平塚時代（現・湘南ベルマーレ）に中田とチームメイトだった岩本氏は「プレーだけを見れば、いい勝負になる選手はいます」と前置きしつつ、「中田がセリエAで活躍していた当時は、海外でプレーする日本人選手はほとんど