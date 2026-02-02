札幌では２月１日夜から２日朝にかけて２０センチを超える大雪が降り、積雪はまた１００センチを超えています。ＪＲ札幌駅の窓口には長い列がー改札口の前でも多くの人が列車を待っていました。（藤得記者）「運休や遅れが発生していて、多くの人で混雑しています」ＪＲ北海道によりますと、２日も雪の影響で札幌と新千歳空港を結ぶ快速エアポートなど２１０本が運休となり、ＪＲ札幌駅は朝から混雑しています。また、