タレントの中川翔子さんは2月2日、自身のInstagramを更新。美しい着物姿を公開しました。【動画】着物姿で息子を抱く中川翔子「お宮参りおめでとうございます」中川さんは「穏やかで荘厳で静謐で、美しくて優しいホテル椿山荘東京が大好き大好き心から、大好きです双子の、お宮参りとお食い初めを！ホテル椿山荘東京でしてきました！」「妊娠中や、産後、そして今、双子たちとも素敵な思い出を重ねることができて特別な幸せな