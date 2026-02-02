大雪が続いた1月の金沢の降雪量は152?と、平年の2倍以上に上り、1か月だけで昨シーズン全体の降雪量に並んだことが分かりました。金沢では1月25日、6時間に降った雪の量が37?で観測史上1位になるなど、記録的な大雪となりました。1月の金沢の降雪量は152?となり、わずか1か月で昨シーズン全体の降雪量と並びました。150?を超えるのは2011年以来15年ぶりで、平年の2.2倍に上っています。気象台によりますと、1月後半は長期間にわた