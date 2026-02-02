「ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ」ヨックモックは、2月15日から春限定「ドゥーブルショコラ オゥ サクラ」を全国のヨックモック店舗で発売する。今年はパッケージデザインがリニューアル。澄み渡る青空と咲き誇る桜を表し、門出を祝う想いを缶デザインに込めた。同商品限定のラングドシャーは、はらりとくちどけの良い食感に焼き上げ、桜風味のホワイトチョコレートをサンドした。日本の春を象徴する桜は、海外でも和の美しさを