ドラム式洗濯乾燥機ドン・キホーテは、オリジナル商品ブランド「情熱価格」からダイヤル操作を採用したドラム式洗濯乾燥機を2月20日から全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で順次発売、受注予約を開始した。新生活に向けた準備が進むこの時期、多くの人が一度は憧れる家電製品といえば「ドラム式洗濯機」ではないだろうか。コンパクト設計や節水・乾燥機能による時短など高い支持を得る一方、「価格が高い」「高機能