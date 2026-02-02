ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、人気K−POPガールズグループBABYMONSTER（ベイビーモンスター）と初となるコラボレーション「K−POPグループBABYMONSTER UT」を2月20日に発売する。BABYMONSTERの代表曲のひとつ、「BATTER UP」をコンセプトにしたTシャツは世界を舞台に挑戦し続ける彼女たちのクールで力強い姿をイメージした、魅力あふれるコレクションになっている。2月2日からスペシャルサイトがオープンし、メ