「ダイドーTHEコーラ」ダイドードリンコは、今年春夏の新商品として、「ダイドーTHEコーラ」を自動販売機では3月2日から、量販店等では5月25日から発売する。「ダイドーTHEコーラ」は、定番のコーラのおいしさが楽しめる、春夏シーズンにぴったりな強炭酸飲料となっている。適度な酸味と甘味のバランスで、ゴクゴク飲める味わいに仕上げた。また、「ダイドーTHEコーラ」は、同社自動販売機で展開中の、生活に寄り添った価格で届け