自民党の小泉進次郎防衛相が２日、兵庫県内で衆院選に向けた演説を行った。小泉氏が登場すると、指定されたエリアに入りきれないほど集まった聴衆からは大きな拍手が巻き起こった。衆院選公示日の２７日に北朝鮮が２発の弾道ミサイルを発射したことや、中国、ロシアの動向を説明した小泉氏は「これだけ我々の周辺が不透明な軍備投資を続けている中で、平和の守り方も、我々自身も変わる必要があるということを、ご理解いただけ