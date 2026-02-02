MBSの武川智美アナウンサー（57）が2日、同局ラジオ『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday』（月〜金前10：00）に出演し、3月末で退社すると明らかにした。【写真】明石家さんまSPインタビュー、MBS武川智美アナの弾丸出張に応え実現冒頭トークで、メッセンジャー・あいはら、藤崎マーケット・田崎佑一らが自身の“ご報告”を語るなか、「武川さんもね言うたら、そんなに日々変化のある生活をしているとは思え