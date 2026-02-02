お笑いタレント・狩野英孝（43）が、1日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。マジシャンに“台無し”にされたエピソードを回想した。この日は東京・幡ヶ谷近辺でロケを敢行。すると、鳩が群がる建物があり、サンドウィッチマン・伊達が「ここ鳩、留まりすぎじゃない？」と驚いた。少し眉間にしわを寄せていた狩野は、実は「俺、アレルギーなんすよ」という。そして「俺1回、しゃぶしゃぶ食べに行ったんで