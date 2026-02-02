黒柳徹子（92）が1日放送のテレビ朝日系特番「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に出演。ゲストの宇多田ヒカル（42）を心配していたことを明かし、温かい言葉をかけた。黒柳は「私は今回、宇多田さんが来てくれるって聞いて思ったことがあるんです。どうかな、お母さま（藤圭子さん）の映像をあなたと一緒に見るってことなんだけど。どうですか。大丈夫？」と気づかいながら問いかけた。宇多田は「はい。大丈夫