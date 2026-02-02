日本ハムの新庄監督は2日、今キャンプに臨時コーチとして中日一筋で通算219勝の山本昌さんと、中日などで403本塁打を放った山崎武司さんを招くことを明らかにした。山崎さんは10〜12日、山本昌さんは11、12日に参加する。監督は「山本昌さんには50歳までやれたテクニック、山崎武司さんには飛ばすこつを教えてもらえたら」と期待した。