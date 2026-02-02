フリーアナウンサーの根本美緒（46）が2日、自身のインスタグラムで、食道がんのため死去した国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんを追悼した。訃報から一夜明け、「モーリーロバートソンさん。大好きでした」と根本。「ものすごい引き出しの中からモーリーさんのフィルターを通して語られる全てが面白くて」とつづった。「去年9月MXでお会いしたのが最後でしたが全然お元気だったので信じられないです」と記し、