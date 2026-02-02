黒柳徹子（92）が2日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。同番組が50周年目に突入したことに言及した。同番組は、この日の放送で50周年目を迎えた。番組を開始した1976年から何度も出演をした堺正章（79）と井上順（78）が登場した。堺が「50周年というのは大変なことで、ねえ。山あり谷あり」話し、井上が「大体…1万3000回の手前まできている」と伝えた。堺が「全員覚えてますか？」と尋ねると、黒柳は