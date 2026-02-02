Ｊ１ＦＣ東京のＭＦ佐藤龍之介（１９）が２日、都内で行われた明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの開幕イベントに出席した。昨季は武者修行先のＪ１岡山で結果を残し、ベストヤングプレーヤー賞に選ばれた。今年は満を持して下部組織から在籍するＦＣ東京へ帰還。特別大会へ向けて「岡山にいる間も東京の試合は追っていた。ようやくプレーできるのは楽しみ。いいスタートを切りたい」と気持ちを高ぶらせた。先日までＵ―２３ア