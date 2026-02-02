ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が1月31日より、『海物語』と2回目となるコラボレーションイベント『沖海6〜大人気パチンコシリーズスペシャルコラボ!!〜』を開催している。『沖海6〜大人気パチンコシリーズスペシャルコラボ!!〜』○『海物語』の限定デジタルプライズやグッズを贈呈『沖海6〜大人気パチンコシリーズスペシャルコラボ!!〜』は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、『海物語』をモ