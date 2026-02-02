期待の新戦力がついにベールを脱いだ。ソフトバンクの徐若熙投手（２５）が２日に、宮崎春季キャンプ（生目の杜運動公園）初となるブルペン入り。補強の目玉である台湾出身右腕は「６、７割」という力感で４５球を投じた。きれいなフォームから繰り出されたボールは捕手・谷川原のミットに吸い込まれた。投じた球種は真っすぐのほかにスライダー、カーブ、チェンジアップ。小久保監督や城島ＣＢＯなど多くの球団関係者が見守る