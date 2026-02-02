なぜ織田信長は自信満々だったのか。歴史家で有識故実家の〓山宗東さんは「信長が、自らを『第六天魔王の化身』とまでうぬ惚れることができたのは、その背景に自らの美貌、それも仏の加護による美という自信があればこそだったのではないだろうか？」という――。■古代・中世・近世・近代――変貌する「美」容姿容貌の美醜というものは、時代によって大きく変わっていく。たとえば容姿でいうと、現代の「意識高い系」の女性はモデ