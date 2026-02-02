リコーイメージングは2月2日、引退した丸ノ内線02系車両の座席生地を活用したカメラ用ネックストラップを数量限定で販売すると発表した。価格は9,280円。2月6日午前11時からリコーイメージングストアとPENTAXクラブハウスで先行販売を開始し、2月16日正午からはメトロコマース「メトロの缶詰」でも販売する。丸ノ内線02系車両の座席生地を活用したカメラ用ネックストラップ。PENTAXと東京メトロの両方のロゴが！今回製品化したのは