【モデルプレス＝2026/02/02】元AAAでソロ歌手の浦田直也が2月1日、自身のInstagramを更新。元メンバーとの再会を報告し、反響を呼んでいる。【写真】浦田直也、元AAAメンバーのライブ参戦◆浦田直也、伊藤千晃のライブ満喫この日、浦田は「お誕生日おめでとう バースデーライブに急遽行かせていただきました ありがとう」とつづり、2月1日に東京・晴れたら空に豆まいてにて開催されたモデルでアーティストの伊藤千晃のライブ「Chi