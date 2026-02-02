【モデルプレス＝2026/02/02】次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション2025』（ABEMAにて2月より放送）の囲み取材がこのほど、都内で行われ、番組MCの櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なえなの、本田紗来、レギュラーゲストのリリー（見取り図）が出席。好きな異性の髪型を明かした。【写真】25歳インフルエンサーにアタック宣言した人気芸人◆なえなの、高校生の頃に憧れた職業“恋髪見届け人”として