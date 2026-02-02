【モデルプレス＝2026/02/02】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が2月1日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】25歳イコラブメンバー「可愛すぎて声出た」印象ガラリな暗髪イメチェン◆高松瞳「暗髪になりました」新ヘア披露高松は「暗髪になりました」とつづり、写真を投稿。「ずっと明るめの茶