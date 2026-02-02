BLACKPINKのロゼが、自然体な表情でファンを魅了した。ロゼは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。【話題】ロゼ、「世界で最も美しい顔」1位の秘訣とは公開された写真には、カメラに近づき、至近距離でセルフィーを撮るロゼの姿が収められている。ナチュラルなメイクと無邪気な表情がロゼのキュートな魅力を引き立て、ファンの心を掴んだ。投稿を見たファンからは「ドアップでも可愛すぎる」「透明感すごい」「表情