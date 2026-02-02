【あみあみ秋葉原：30MS プラモデル商品 抽選販売】 抽選期間：2月2日12時～2月8日23時59分 当選発表：2月11日12時～ 指定販売日時：2月14日11時～20時 あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、2月14日に発売予定のプラモデル「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」と「30MS オプションパーツセッ