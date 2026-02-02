2月の降水量も平年より少ない予想 3日は、2日と同じく一日を通して冬の寒さになりそうです。日差しがあっても、最高気温は9℃前後のところが多くなりそうです。また、岡山・香川ともに午前中はにわか雪やにわか雨の可能性がありそうです。 気象庁によりますと1月の降水量は岡山市で0ミリ、高松市で0.5ミリと、過去最も少なくなったそうです。この先の1カ月も平年よりも少ない予想で、空気が乾燥しているので火の取り扱い