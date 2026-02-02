【大鳳 羅紗遊情】 2月1日 公開 APEX TOYSは、フィギュア「大鳳 羅紗遊情」の完成見本を2月1日に公開した。 本製品は「アズールレーン」に登場する「大鳳」の着せ替え衣装「羅紗遊情」の姿をフィギュア化したもの。ビリヤード台に寝そべり、こちらを見る姿を再現している。 バニースーツに身を包み、ほんのりと赤みを帯びた表情や広がる髪の造形にこだわ