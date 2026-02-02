2日未明、山形県鶴岡市の住宅地で、住宅の敷地内にある倉庫一棟が全焼する火事がありました。住宅への延焼はなく、けが人はいませんでした。警察と消防によりますと、2日午前2時30分ごろ、鶴岡市西荒屋の鈴木光秀さん（64）の自宅敷地内にある倉庫から火が出ているのを、鈴木さんの家族が見つけ119番通報しました。火は駆けつけた消防によっておよそ3時間半後に消し止められましたが、倉庫1棟が全焼しました。住宅への延焼はありま