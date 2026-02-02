西武・後藤高志オーナー（７６）が２日、「社会的な常識を身につけて、コンプライアンスを意識して」とナインに自覚を持った行動を求めた。宮崎・南郷で行われている１軍春季キャンプを視察し、練習前に訓示を行ったオーナー。訓示の最後に「残念ながらスポーツ界、アマチュアもプロも不祥事が後を絶ちません。みなさん一人一人を守る意味でも、まずは社会的な常識をしっかり身につけて、コンプライアンスをしっかり意識して」