山形県戸沢村では、国際交流を通じて子どもたちに地元の良さを再確認してもらおうと、戸沢学園で交流プログラムが行われています。2日は台湾の中学生が学校を訪れ、笹巻とくじらもち作りを体験しました。公立の小中一貫校「戸沢学園」を訪れたのは、台湾の「東興国民中学校」の2年生18人です。戸沢学園では昨年度から国際交流を通じて子どもたちに戸沢村の良さを知ってもらおうと、オンラインやはがきを通して交流を続けてきました