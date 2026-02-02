春闘を前に、山形県内の労働団体や経済界、行政それぞれの代表者が賃上げに向けた課題について意見を交わす地方版政労使会議が、2日、山形市で開かれました。県内における賃金引上げの機運を高めようと開かれた2日の会議には、山形労働局などの行政機関、銀行、経営者団体、労働団体の代表者らおよそ20人が出席しました。会議では冒頭、吉村知事が「県内経済の好循環のためには、物価上昇を超える賃金上昇に社会全体で取り組むこと