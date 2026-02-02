白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが24日、自身のブログを更新。病と闘う心境について綴りました。 【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん「白血病と診断されて、ちょうど2年前の今日」「『入院した日』です」「頭が追いつかなくて、不安と怖さでいっぱいでした」想いつづるネイボールさんは「白血病と診断されて、ちょうど2年前の今日。」「人生で忘れられない『入院した日』で