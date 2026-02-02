スタンレー電気株式会社（本社・東京）は2日、女子ゴルフの都玲華（21＝大東建託）とワッペンスポンサー契約を締結したと発表した。都は24年のプロテストに合格。国内ツアーに本格参戦した昨年は27試合に出場しトップ入り10回。メルセデスランク50位で初シードを獲得。同年のスタンレー・レディース・ホンダでは12位と健闘した。こうした実績を受け、当社ではスポーツを通じた社会貢献の一環として今後も競技面において大き