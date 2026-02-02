青森県の災害派遣要請を受け、屋根の雪下ろしをする自衛隊員＝2日午後、青森市（陸上自衛隊第9師団提供）陸上自衛隊は2日、記録的な大雪となっている青森県からの災害派遣要請を受け、青森市で1人暮らしをする高齢者世帯を対象に屋根の除雪作業を始めた。3日以降も屋根の雪下ろしなどを続けながら、自力での除雪が難しい世帯についても情報収集を進める。県は1日夜、陸自に派遣要請。宮下宗一郎知事は2日朝、県庁で記者団の取