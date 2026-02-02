住宅金融支援機構は２日、金利を最長３５年固定する住宅ローン「フラット３５」の２月の適用金利を発表した。住宅の建設費や購入額に占める借入額の割合である融資率が９割以下で、返済期間が２１年以上３５年以下の場合の最低金利は前月比０・１８ポイント高い２・２６％となった。比較可能な２０１７年１０月以降の過去最高を更新した。固定金利に連動する長期金利の上昇を反映した。最低金利の引き上げは４か月連続、過去最