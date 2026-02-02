JR八丁堀駅で火事があり現在も消火活動が続いています。【映像】JR京葉線八丁堀駅の様子午後4時半前、東京・中央区のJR京葉線の八丁堀駅で「地下2階で警報が鳴っていて煙の臭いもある」と110番通報がありました。ポンプ車など30台が出動し現在も消火活動が続いています。警視庁などによりますと地下2階にある上りエスカレーターの2段目付近から火が出ました。この火事によるけが人はいないということです。JR東日本により