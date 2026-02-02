『news every.』では、投票前に考える「政党フカボリ」と題して衆議院選挙の参考になるよう、11党の現状や課題について、シリーズでお伝えしています。4日目は国民民主党をフカボリします。■玉木代表、演説で危機感あらわに1月31日。国民民主党玉木代表「厳しい情勢の中での序盤戦です。でも、必ず私たちはやり遂げます」“厳しい”と、危機感をあらわにした国民民主党の玉木代表。国民民主党といえば…。国民民主党玉木代表