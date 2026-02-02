この大雪で道路状況も悪い中、事故防止につなげようと、秋田市で冬道の運転講習会が行われました。参加したのは冬道の運転に慣れていないドライバーたちです。雪の上でハンドルを切ったり急ブレーキを踏んだりして冬道の運転技術を学びました。講習会は、秋田中央警察署の指導のもと毎年行われています。2日は、県内12の事業所から23人が参加しました。参加したのは、運転経験が浅かったり県外から転入してきて冬道に