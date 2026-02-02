県内は北部を中心に大雪になっていて、鹿角市と北秋田市鷹巣の積雪は観測史上最大を更新しています。毎日の雪寄せで疲れも出てくると思いますが、改めて雪の事故には注意が必要です。道路脇には人の背丈を優に超える高さまで雪が積み上げられている大館市内。県の観測によりますと、31日午前0時に、ここ5年では最大となる129センチの積雪を記録しました。2日午後5時時点では122センチです。県の北部の積雪は観測史上最大を更新し続