新車246万円！ 日産が「新スポーティセダン」発表！2026年1月28日、日産のタイ法人は、コンパクトセダン「アルメーラ」の2026年モデルを発表し、同日より販売を開始しました。アルメーラは、北米市場では「ヴァーサ」として販売されているグローバルモデルで、かつて日本で販売されていた「ラティオ」や「サニー」の系譜に連なるコンパクトセダンです。【画像】超カッコいい！ これが日産の「新スポーティセダン」です！（27枚