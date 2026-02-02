名古屋ステーション開発などは、中川区の「堀止地区」で再開発を進める商業施設について、名称が「NAKAGAWA CANAL DOORS」に決定し、6月18日に開業すると発表しました。東海地区初出店となるホテルブランド「セトレ」が地上3階建てのホテルとして誕生し、愛知の木材で作られたサウナも完備されます。ホテルの建物には、イタリアンレストランやフレンチベーカリーも入るほか、北側のエリアにはビーチ