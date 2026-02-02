名古屋市名東区の幼稚園で2日、防犯教室が開かれました。不審者に手を掴まれたら、お尻をついて足をバタバタ。「異常事態」であることを全身で表現でき、相手の足を蹴ることもできます。声を掛けられた時は、「助けて」と叫びながら、こども110番の家に逃げることなども、警察官から教わりました。さらに、3日の節分を前に「鬼」が登場。豆に見立てて丸めた新聞紙で退治していました。