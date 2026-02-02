◆ソフトバンク春季キャンプ（1日、宮崎）A組（1軍）がメイン球場として使用するアイビースタジアム。全体練習後の特打で秋広優人と並んで力強い打球を広角に飛ばしていたのは、今年プロ7年目を迎えた柳町達だった。「まだそこまで手応えという手応えは感じてない。ここからもっと打球にしても、スイングスピードにしても、強さを求めていかなきゃとは思っています」本人はそう謙遜したが、芯で捉えた打球は軽々と外野フェ