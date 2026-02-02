在日外国人に地域社会で安心した生活を送ってもらうための「ごみの出し方講座」が静岡市で開かれました。 【写真を見る】スプレー缶はどうする? 在日外国人向け「ごみの出し方講座」正しい分別方法を市の担当者がレクチャー=静岡 2月2日に静岡市で開かれたごみの出し方講座には、静岡市内で暮らすネパール、中国などの15人9か国が参加しました。 机の上に用意されたさまざまな物品について、▼燃えるもの▼燃