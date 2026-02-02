静岡県南伊豆町では「みなみの桜と菜の花まつり」が2月1日から始まり、見頃を迎えた菜の花畑が、観光客の目を楽しませています。 【写真を見る】「山の景色と相まって素敵」静岡・南伊豆町で「みなみの桜と菜の花まつり」開幕 河津桜の見頃は2月中旬か 南伊豆町では青野川（あおのがわ）沿いの河津桜と菜の花の開花時期に合わせて祭りを開いていて、2026年で28回目になります。 国道沿いにある約3ヘクタールの休耕田を利