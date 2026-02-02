「Google」の社員になりすまし、幹部社員を誹謗中傷する嘘の内容を取引先企業に送った疑いで、33歳の男が逮捕されました。石橋弘行容疑者（33）は2025年5月、東京・渋谷区の「Google」の社員になりすまし、幹部社員を名指ししたうえでハラスメントなど嘘の不祥事に関する内容を取引先企業100社以上にメールなどで送り、業務を妨害した疑いが持たれています。石橋容疑者は、調べに対し「記憶はない」と容疑を否認しているということ