パレスチナ自治区ガザの停戦合意に基づき、イスラエルはエジプトとの境界にあるラファ検問所を再開し、2日から人の往来が始まりました。ラファ検問所は現在、ガザ地区からエジプトに出ることができる唯一の場所で2日から約1年ぶりに人の往来が再開しました。再開により一日につき病人や負傷者ら約150人の往来が許可される見通しで、ガザ保健省は約2万人の患者が待っているとしています。一方で、イスラエルは復興に必要な物資など